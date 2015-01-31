Москвичей попросили записываться на кормление росянки заранее

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Кормление хищных растений в "Аптекарском огороде" можно увидеть только на мастер-классе, записавшись заранее, сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ. Раньше наблюдать за тем, как едят венерины мухоловки, росянки и непентес могли все желающие. Доступ к ним был ограничен после того, как посетители во время ожидания в очереди к хищникам затоптали другие растения.

Ближайшие мастер-классы "Секреты хищных растений" пройдут 7, 16 и 20 февраля в 17.00. Чтобы попасть на них, необходимо заранее записать по телефону 8-925-191-11-09, отмечают в "Аптекарском огороде".

Как ранее сообщало M24.ru, до 31 марта в "Аптекарском огороде" проходит фестиваль "Тропическая зима". В оранжереях Ботанического сада посетители могут увидеть настоящий тропический лес с уникальными орхидеями, импровизированное экваториальное болото с плотоядными растениями и небольшую пустыню с различной живностью.

В рамках "Тропической зимы" в Пальмовой оранжерее стартует ежегодный Зимний фестиваль орхидей. Здесь соберут тысячи цветущих растений: одни светятся в темноте, другие имеют необычную форму и цвет. Орхидеи можно понюхать, некоторые источают запах жженой резины и несвежего сыра.