14 октября 2015, 12:17

В "Аптекарском огороде" откроется проект "На пленэре"

Фото предоставлено организаторами

17 октября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится открытие параллельной программы 6-й Московской биеннале современного искусства "На пленэре". Об этом сообщают организаторы.

Посетители смогут увидеть работы московских художников, послушать музыкальную программу "РАССАДА" – классики и экспериментаторы столицы представят совместные импровизации. Среди музыкантов – альтисты, гитаристы, перкуссионисты и многие другие.

Проект "На пленэре" продлится до 26 декабря.

Дата: 17 октября – 26 декабря

Место: Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Цена: от 150 рублей

