В ботаническом саду МГУ откроется IV Зимний фестиваль орхидей

Фото: Ботанический сад МГУ

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 22 декабря 2012 года по 24 марта 2013 года будет проходить IV Зимний фестиваль орхидей.

Выставка цветущих орхидей откроется в исторической Пальмовой оранжерее среди вековых пальм и тропической зелени. Многие орхидеи расположены, как и в природе, на стволах деревьев. Они упрямо следуют своим ритмам и зацветают в самые темные и холодные месяцы года.

Кроме орхидей в оранжерее представлены более тысячи других цветущих и декоративных растений. Лианы взбираются по опорам и старинным кирпичным кладкам, а вековые пальмы уходят к стеклянным крышам. Сквозь заросли проглядывают такие плоды, как кофе, какао, ананасы, авокадо и другие.

Кроме того, посетителям понравится коллекция насекомоядных растений: венерины мухоловки, росянки, кувшиночники и другие "хищники" растительного царства демонстрируют изощренные приспособления для ловли и переваривания незадачливых букашек, а иногда и мелких грызунов.

Фестиваль орхидей поражает воображение посетителя красотой хрупких созданий и напоминает, что судьба всей земной природы в наших руках.

Орхидеи — самое большое семейство растительного царства и составляют почти десятую часть всего разнообразия растений Земли. Основная доля всех орхидей обитает в тропиках, где каждый год открывают около 100-200 новых видов орхидных.

Ботанический сад работает ежедневно с 10.00 до 19.00, а Пальмовая оранжерея - с 11.00 до 19.00. Билеты продаются до 18.30. Полный билет на выставку орхидей стоит 200 рублей.