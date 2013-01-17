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17 января 2013, 13:35

ЧП

Две школы на севере Москвы проверяют из-за угрозы теракта

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские проверяют столичные школы №249 и №1249 после сообщения о заложенных бомбах.

Как сообщает "Интерфакс", сообщение с угрозой взрыва поступило на пульт дежурного в 12:00. Правоохранительные органы эвакуировали школу №249, расположенную по адресу: Шенкурский проезд, 8В.

Также саперы проверяют школу №1249, которая находится в Чапаевском переулке.

Не так давно был "заминирован" аэропорт Внуково: 10 января неизвестный сообщил о бомбе в одном из самолетов. Сообщение оказалось ложным, как и звонок 4 января, в котором неизвестный рассказал о заложенном на Курском вокзале заряде.

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