Три человека пострадали от наступивших холодов в Москве

Фото: ТАСС

Три человека пострадали в Москве за сутки, когда температура опустилась ниже ноля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Так, в столичные больницы были госпитализированы 22-летний мужчина с обморожением кистей, а также два человека с диагнозом "переохлаждение".

Напомним, что в среду температура воздуха в Москве оказалась ниже климатической нормы на 9 градусов. Среднесуточное значение температуры 22 октября составило -5,5 градусов. Такая погода редко устанавливалась в столице раньше конца ноября-начала декабря.

Как рассказали M24.ru в центре "Фобос", потепления не стоит ждать раньше воскресенья. Но и оно не будет значительным: столбик термометра поднимется всего лишь до +1 градуса. До конца октября в столице сохранится морозная погода с температурой на 7-10 градусов ниже средних многолетних значений. Самый холодный день ожидается 23 октября, когда в столичном регионе будет от 7 до 12 градусов мороза.