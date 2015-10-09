Чаще всего через "горячую линию" для онкобольных просят психологическую помощь

Фото: ТАСС

Около 60 процентов звонков на "горячую линию" для онкобольных касаются психологической поддержки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора проекта помощи онкологическим больным "Содействие" Ольга Гольдман.

"У нас около 30 тысяч обращений ежегодно, из них примерно 60 процентов – это запросы по психологической поддержке, остальное – запросы к юристу, помощь по маршрутизации и информационной поддержке.

Из тех психологических вопросов, которые к нам приходят, 40 процентов касаются больных в терминальной стадии, увеличивается количество запросов по обезболиванию и хосписам.

Сейчас то, что мы видим, семьи чувствуют свою исключенность из принятия решений, что все решения принимаются медиками", – сказала она.

Напомним, обеспеченность онкологических больных обезболивающими препаратами выросла за год на 68 процентов. По сообщению Росздравнадзора, препаратами обеспечены более 100 тысяч аптечных и медицинских организаций, 28 из которых находятся в сельской местности. В среднем на одну аптеку приходится полторы тысячи жителей.

С прошлого года количество таких аптек в регионах выросло на 20 процентов: если в первом полугодии 2014 года пациенты могли получить необходимые лекарства в 2533 объектах, то в первом полугодии 2015 года – в 3042.