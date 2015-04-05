Трехлетняя девочка из России впала в кому после падения в бассейн в Таиланде

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В Таиланде после падения в бассейн трехлетняя девочка из России впала в кому, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова.

"В столице Таиланда была проведена необходимая операция - трепанация черепа. Ребенок в коме, находится под постоянным контролем медиков. Мы отправили все необходимые документы в Минздрав для организации спецборта для эвакуации. Таиландские врачи против перелета не возражают", - рассказал Соснов.

Ребенок был госпитализирован 27 марта. На отдыхе с родителями девочка упала на дно бассейна и провела там несколько минут.

В результате у ребенка наступило сильное кислородное голодание и произошла остановка сердца. После девочку доставили в ближайшую больницу, откуда ее уже отправили в Бангкок.