Актер Михаил Державин попал в больницу

Актер Михаил Державин госпитализирован в Боткинскую больницу. По словам его супруги Роксаны Бабаян, артист театра Сатиры чувствует себя хорошо, уже через несколько дней его выпишут.

"Михаил Михайлович чувствует себя хорошо, температуры уже нет. Просто вчера была температура, мы решили его отдать в любящие руки врачей. Пневмонии никакой нет. Он несколько дней побудет в больнице, потом его выпишут домой", - рассказала Бабаян Агентству "Москва".

Михаил Державин – народный артист РСФСР, артист театра Сатиры. Он родился 15 июня 1936 года, в 1954 году окончил Театральное училище имени Щукина. Снимался в фильмах "Старые клячи", "Трое в лодке, не считая собаки", "Спасите утопающего" и других.