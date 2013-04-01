Актера Эдуарда Радзюкевича выписали из больницы

Эдуард Радзюкевич. Фото: ИТАР-ТАСС

Актера Эдуарда Радзюкевича выписали из Боткинской больницы в Москве.

"Меня выписали, прихожу в себя. У меня так и остались процедуры, но все нормально. Будем входить в ритм", — сказал Радзюкевич.

Актер был госпитализирован 10 марта с подозрением на инсульт, однако этот диагноз не подтвердился, сообщает РИА Новости. Радзюкевич вызвал "скорую" после того, как у него возникли сильные головные боли и резко ухудшилось зрение. По словам врачей, причиной недомогания могло стать сильное переутомление.

Радзюкевич известен своими ролями в сериалах "Папины дочки", "All inclusive, или Все включено". Кроме того, он выступал в качестве режиссера сериалов "Моя прекрасная няня", "Кто в доме хозяин", "Папины дочки", играл в программах "6 кадров", "Слава Богу, ты пришел!" и "Большая разница".

После окончания Щукинского училища актер стал одним из основателей театра "Ученая обезьяна", в котором он работает до сих пор и параллельно преподает актерское мастерство в ГИТИСе.