У Льва Дурова диагностировали пневмонию

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

У народного артиста СССР Льва Дурова развивается тяжелая пневмония и наблюдается дыхательная недостаточность, сообщил ТАСС главный врач Первой градской больницы Алексей Свет.

"Сейчас в состоянии Льва Дурова наблюдается отрицательная динамика. У пациента тяжелая пневмония и все осложнено дыхательной недостаточностью ", – сказал Свет, подчеркнув, что врачи делают все возможное.

Напомним, Лев Дуров был доставлен в Первую градскую больницу вечером 7 августа. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Семья Дуровых принадлежит к знаменитой династии русских цирковых артистов. В 1950 году он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Георгия Герасимова и Сергея Блинникова. В 1954 году был принят в труппу Центрального детского театра. В 1963 году вместе с Эфросом перешел в Театр Ленинского комсомола, а в 1967 году – в Московский драматический театр на Малой Бронной, где и работает по настоящее время.

Актер снялся более чем в 200 кинокартинах. В том числе в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Вооружен и очень опасен", "Хождение по мукам", "Бриллианты для диктатуры пролетариата", "Человек с бульвара Капуцинов", "17 мгновений весны".