Ужесточать ограничения для курильщиков не нужно - главный пульмонолог Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Ужесточать ограничительные меры для курильщиков не нужно, достаточно выполнять те, которые уже существуют, считает главный пульмонолог департаменте здравоохранения Москвы Андрей Белевский.

"Я считаю, что ужесточения никакого не требуется, надо добиться того, чтобы существующие меры везде безукоризненно выполнялись. Я как москвич вижу, что в основном уже выполняются - рекламы сигарет в магазинах нет, в кафе не курят", - передает слова Белевского Агентство "Москва".

Он отметил, что эти меры предназначены для нетяжких курильщиков и групп риска, таких как пассивные курильщики. А курильщиков с тяжелой зависимостью надо лечить, для этого в Москве существуют специальные программы и специалисты.

"Помимо горячей линии по отказу от табакокурения - 8-800-2000-200, для москвичей есть замечательная опция - специальные кабинеты по отказу от курения, на сегодняшний день их 16", - подчеркнул он.

Белевский также рассказал, что заболевания легких распространены у 18% населения Москвы, 6-10% из них - больные бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнь легких (ХОБЛ) - болезнью курильщиков.

"Эти две болезни распространены у 6-10% москвичей. Количество больных и астмой, и ХОБЛ увеличивается процента на 1-2 в год. Астма диагностирована у более 170 тысяч человек, ХОБЛ - у около 200 тысяч", - сказал Белевский.

Он добавил, что в среднем около 40% москвичей курильщики, среди мужчин этот процент превышает 60, а в некоторых социальных слоях даже достигает 80%.

Белевский сообщил, что в московских поликлиниках и больницах работают около ста пульмонологов

"В каждом округе есть главный пульмонолог, в больницах есть и от 3 до 6 специалистов в крупных поликлиниках. Так что любой, кто хочет попасть на прием, найдет, как это сделать", - сказал он.

Он отметил, что ряд функций, которые раньше выполнял только пульмонолог - лечение нетяжелых форм заболеваний легких - сейчас передается врачам общей практики.