ЧМ-2014 вышел на второе место по средней посещаемости за всю историю

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Чемпионат мира по футболу, проходящий в Бразилии, вышел на второе место по средней посещаемости за всю историю, уступая только американского турниру 1994 года, сообщила директор ФИФА по коммуникациям Делия Фишер.

Как передает ИТАР-ТАСС, средняя посещаемость матчей в Бразилии на данный момент составляет 52 тысячи 762 зрителя. Это на 271 человека больше, чем собирал немецкий мундиаль 2006 года. Рекорд посещаемости принадлежит США. Мировое первенство 1994 года в среднем посещали 68 тысяч 991 зритель.

"Мы считаем, что рекорд турнира в США не будет побит еще на протяжении какого-то времени, поскольку стадионы в Америке вмещают большее число болельщиков", - сказала Фишер. Общая посещаемость чемпионата мира в Бразилии после 60 из 64 матчей составляет 3 миллиона 165 тысяч 693 зрителя. Это означает, что трибуны были заполнены на 98,3 процента.

Напомним, что 9 и 10 июля на бразильском мундиале пройдут полуфинальные поединки - хозяева турнира сыграют с немцами, а голландцы встретятся с аргентинцами.