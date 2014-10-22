Фото: ТАСС/ Олег Наумов

Американский боксер-профессионал Майк Тайсон станет членом Союза писателей России, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутера Владимира Хрюнова.

По словам Хрюнова, 27 октября в Москве пройдет презентация автобиографии спортсмена "Тайсон. Беспощадная истина", в рамках которой ему заочно будет вручен членский билет Союза писателей России. Этот документ будет отправлен 48-летнему писателю в США.

Сам Тайсон посетит Москву в ноябре и станет гостем боксерского вечера, на котором выступит бывший чемпион мира россиянин Руслан Проводников.

Позже стало известно, что новость о вступлении Тайсона в ряды Союза писателей России - "утка".

"Это самая настоящая "утка". Тайсон не писал заявление о приеме в Союз писателей России. Мы даже не знали, что у него книга вышла — вот только сейчас узнали. Первое, с чем мы это связываем — промоутер придумал такой ход, чтобы пропиариться, поднять шум. Второе — мы подумали, что есть Союз российских писателей — вполне возможно, что они это сделали для чего-то", — сказал МИА "Россия сегодня" первый секретарь правления Союза писателей РФ Геннадий Иванов.

В Союз российских писателей также не поступало заявление ни от Тайсона, ни от его представителей.

Мемуары боксера "Undisputed Truth" поступили в продажу в США в ноябре прошлого года. В этой книге Тайсон, в частности, рассказал, что впервые попробовал кокаин, когда ему было 11 лет, а во время своей боксерской карьеры принимал наркотики регулярно. В эпиграфе говорится, что эта книга посвящена "всем отверженным, всем, кто когда-либо был увлечен и обманут, поражен в правах и обездолен, усмирен и сломлен, укрощен и оклеветан".

Майк Тайсон - один из самых известных боксеров современности, двукратный рекордсмен книги Гиннеса: за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Он провел 58 боев, одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел шесть поражений.

При этом спортсмен имеет три судимости: за изнасилование (1992-1995), избиение людей (1998) и употребление наркотиков и вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения (2008).

Тайсон также известен тем, что в 1997 году во время боя откусил кусочек уха у своего соперника - Эвандера Холифилда. В 2005 году боксер завершил профессиональную карьеру, затем снялся в нескольких фильмах и написал автобиографическую книгу.