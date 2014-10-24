Форма поиска по сайту

24 октября 2014, 23:41

Поветкин нокаутировал Карлоса Такама и завоевал чемпионский пояс WBC Silver

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Российский супертяжеловес Александр Поветкин одержал победу в поединке за титул чемпиона WBC Silver над камерунцем Карлосом Такамом.

Бой, проходивший в Москве, был остановлен в десятом раунде после того, как Поветкин провел точный нокаутирующий удар с левой руки.

Российский боксер одержал вторую победу после поражения в октябре прошлого года от обладателя поясов по трем престижным версиям украинца Владимира Кличко. Напомним, что в мае 2014 года Поветкин в Москве победил немца Мануэля Чарра нокаутом в седьмом раунде.

Теперь в активе 34-летнего Поветкина 28 побед (20 нокаутом) и одно поражение.

бокс Александр Поветкин

