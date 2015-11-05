Фото: m24.ru/Александр Авилов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Леннокс Льюис задумался о получении российского гражданства. Об этом заявил вице-президент профессионального бокса России Андрей Рябинский в своем Twitter.

"Леннокс Льюис так проникся к нашей стране, и ему так понравились люди, что он тоже задумался о получении российского гражданства, как Рой (Джонс)", – написал Рябинский.

Также Рябинский сообщил, что договорился с Льюисом о проведении семинаров для российских боксеров.

"Леннокс Льюис эмоционально переживал. Отмечал ошибки. Я договорился, что он проведет ряд семинаров для наших бойцов", – добавил он.

[html]

Леннокс Льюис так проникся к нашей стране, и ему так понравились люди, что он тоже задумался о получении Российского гражданства, как Рой)) — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 5 ноября 2015

[/html]Леннокс Льюис является последним абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Он входит в Международный зал боксерской славы. За свою карьеру британец побеждал на ринге таких боксеров, как Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. Британец также является олимпийским чемпионом 1988 года. Золотую медаль Игр он завоевал, выступая под флагом Канады.

Всего за профессиональную карьеру британец одержал 41 победу (32 – нокаутом), потерпел два поражения и один бой свел вничью. В последний раз спортсмен выходил на ринг в 2003 году, победив техническим нокаутом украинца Виталия Кличко.

Напомним, в конце сентября американский боксер Рой Джонс-младший получил российский паспорт.

20 августа Джонс подписал в Ялте прошение о предоставлении ему гражданства. До этого боксер сказал, что собирается связать свою жизнь с деятельностью в России.