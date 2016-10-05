Известный боксер Тайсон Фьюри признался в употреблении кокаина

Фото: ТАСС/Adam Davy/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Британский боксер Тайсон Фьюри, чемпион мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA, WBO и IBO, в чьей допинг-пробе были выявлены следы кокаина, признался, что употреблял это наркотическое вещество, сообщает "Р-Спорт".

В своем последнем бою Фьюри одержал победу над украинцем Владимиром Кличко и завоевал титулы чемпиона мира IBF, IBO, WBO и WBA.

В декабре прошлого года британца лишили титула чемпиона мира по версии IBF за отказ драться с украинцем Вячеславом Глазковым. А в сентябре этого года лишением титула спортсмену пригрозила Всемирная боксерская ассоциация (WBA) за повторный перенос матча-реванша с украинским боксером Владимиром Кличко.

На прошлой неделе ESPN сообщил, что в пробе Фьюри, взятой 22 сентября, были выявлены следы метаболита кокаина, и он может лишиться всех своих титулов.

В понедельник 28-летний Фьюри объявил о завершении карьеры, но спустя три часа заявил, что это была шутка и он продолжит боксировать.