Победивший Кличко боксер объявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/Adam Davy/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Британский боксер Тайсон Фьюри, чемпион мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA, WBO и IBO объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

В декабре прошлого года Фьюри лишили титула чемпиона мира по версии IBF за отказ драться с украинцем Вячеславом Глазковым. А в сентябре этого года лишением титула спортсмену пригрозила Всемирная боксерская ассоциация (WBA) за повторный перенос матча-реванша с украинским боксером Владимиром Кличко.

Победу над Кличко Фьюри одержал в ноябре 2015 года. После этого он стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

В профессиональном боксе Фьюри провел 25 боев, во всех из них он побеждал.