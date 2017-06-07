Мавритания разорвала дипотношения с Катаром

Фото: ТАСС/UIG

Мавритания стала десятой страной, которая разорвала дипломатические отношения с Катаром, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство AMI.

Правительство страны в своем заявлении огласило нежелание поддерживать Доху, которая, в свою очередь, поддерживает террористические группировки, связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в России). Власти Мавритании обвинили Катар в распространении экстремистских идей. Мавританское правительство заявило, что Доха стала воплощением анархии и вносит напряженность в арабские государства.

Ранее, в понедельник, 5 июня, с Дохой разорвали отношения три государства Персидского залива. Позже к ним присоединились еще шесть стран.