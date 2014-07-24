Навальному разрешили участвовать в суде по делу о блокировке его блога

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Московский городской суд обязал ФСИН обеспечить личное участие Алексея Навального в заседании по жалобе на блокировку его блога в "Живом Журнале", передает ИТАР-ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Навального. Заседание назначено на 28 июля.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес блог Навального в реестр запрещенной информации за распространение призывов к несанкционированным акциям. Действия Роскомнадзора поддержал Люблинский городской суд.

Отметим, что Алексей Навальный находится под домашним арестом с 28 февраля 2014 года, в апреле срок был продлен до 28 октября. Оппозиционеру запрещено покидать пределы квартиры, пользоваться интернетом и телефоном.