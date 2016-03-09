"Москва 24" угостит всех разноцветными блинами в парке Горького

Фото: m24.ru

Весна уже совсем близко, а это значит, что грядет Масленица – один из главных славянских праздников, отмечающихся на Руси уже больше 1000 лет. В этом году масленичная неделя пройдет с 7 по 13 марта. И телеканал "Москва 24" традиционно приглашает всех на веселые проводы зимы.

В этот раз последний день Широкой Масленицы, 13 марта, "Москва 24" проведет в парке Горького. Рядом с зимней студией телеканала всех гостей будут угощать бесплатными румяными блинами. Участников гуляний ждет сюрприз: помимо традиционных, можно будет отведать, обмакнув в сметану, разноцветные блины со шпинатом и свеклой, а на десерт закусить сладкими блинами с шоколадом.

Начиная с 12 часов ведущие телеканала начнут проводить конкурсы: вместе с гостями праздника они вспомнят главные масленичные традиции и обряды – чтобы прогнать морозы и призвать весеннее солнце. Самые сметливые получат призы.

Раньше говорилось: "Масленица – объедуха, деньгам приберуха". Согласно старой примете это значило, чем больше блинов удастся съесть на Масленой неделе, тем успешнее и денежнее станет год.