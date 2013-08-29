Жилые дома и парки появятся на месте неиспользуемых промышленных зон

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Москомстройинвест разработает пилотные проекты развития промышленных зон в различных районах столицы. Так, на северо-востоке города реорганизуют производственные зоны "Огородный проезд" и "Алтуфьевское шоссе", а на юго-востоке исчезнет часть Южного речного порта и промзона "Грайвороново".

"На территории Москвы 83 производственно-коммунальные зоны, и около половины используется не по назначению или вообще не используется. Мы планируем сохранить промышленность и науку, начать строительство жилья и социальных объектов, парков и торговых комплексов", - заявил и.о. главы Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Главная проблема заключается в том, что аукцион можно провести только на территории, где есть жилые аварийные объекты.

Москомстройинвест уже подготовил поправки в законодательство, чтобы аукцион распространялся и на промышленные зоны.