Что благоустроят на первом этапе программы "Моя улица"

Фото: M24.ru/Михаил Сипко
Стали известны первые 33 улицы Москвы, на которых проведут благоустройство в рамках программы "Моя улица", сообщил во время оперативного совещания в мэрии заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Улицы - из 39 предложенных - выбрали сами москвичи с помощью системы "Активный гражданин", передает корреспондент M24.ru.
По результатам голосования в первоочередной план работ включили следующие улицы:
- Тверская. От Охотного ряда до Пушкинской площади
- Солянка
- Таганская
- Фрунзенская набережная
- Б. Никитская
- 1я Тверская-Ямская
- Сретенка
- Б.Полянка
- Новослободская
- Б.Ордынка
- Новодевичья набережная
- Б. и М. Бронная
- Лубянский проезд
- Б.Якиманка
- Новокузнецкая
- Лужнецкий проезд
- Новодевичий проезд
- Хамовнический Вал
- Поспект Академика Сахарова
- Яузская
- М.Никитская
- Николоямская
- Хохловский переулок
- Долгоруковская
- Петровский переулок
- Солянский проезд
- Мясницкая
- Б.Златоустинский переулок
- Верх. и Нижн. Радищевская
- Якиманский проезд
- Спиридоновка
- Успенский переулок
- Серафимовича
По словам Бирюкова, работы здесь будут закончены до конца 2015 года. В целом же в программу "Моя улица" включены 68 улиц по всему городу.
Благоустройство улиц будет включать ликвидацию наружных кабельных сетей, устройство архитектурно-художественной подсветки, ремонт фасадов зданий, выравнивание газонов и устройство дополнительного озеленения, создание условий для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан.
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Кроме того, некоторые элементы благоустройства определили с помощью "Активного гражданина" сами москвичи.
Жителям было предложено выбрать, какие улучшения они хотят видеть на трех категориях улиц – вылетных магистралях, улицах в жилых районах и улицах с большой пешеходной активностью.
По результатам голосования наиболее популярными элементами благоустройства, которые набрали более 10 процентов голосов жителей, на вылетных магистралях стали: удобная навигация для автомобилистов и пешеходов, благоустройство "народных троп", исключение парковки на тротуарах, благоустройство остановок общественного транспорта.
На улицах в жилых районах москвичи проголосовали за дополнительное освещение тротуаров и зон отдыха создание дополнительных парковочных мест и исключение парковки на тротуарах, а также создание дополнительных мест отдыха с установкой малых архитектурных форм.
На улицах с большой пешеходной активностью предложены установка малых архитектурных форм, освещение тротуаров и зон отдыха, индивидуальный стиль оформления улицы и озеленение.
Ранее Бирюков сообщал, что по программе "Моя улица" до конца текущего года также благоустроят девять вылетных магистралей.
Он пояснил, что на протяжении каждой магистрали отремонтируют и приведут к новому стандарту асфальтовое покрытие, бетонное мощение, видовые места. Кроме того, будут созданы велосипедные маршруты, обновлено художественно-архитектурное освещение, отремонтированы фасады.
По словам Бирюкова, мэр создал специальный штаб, который будет руководить работой по программе "Моя улица". В него вошли художники, дизайнеры и архитекторы, которые помогут увязать все реконструируемые пространства в единый архитектурно-художественный проект.
Напомним, накануне стало известно, что проектами благоустройства столичных улиц в рамках программы "Моя улица" займется компания "Стрелка". Компания стала победителем открытого конкурса, проведенного правительством города.
"Стрелке" предстоит провести анализ проблематики благоустройства московских улиц и пешеходных зон. При исследовании будет учитываться международный опыт благоустройства городских общественных пространств.
Кроме того, комания должна будет разработать проект документа "Стратегия реализации подпрограммы "Благоустройство улиц и городских общественных пространств "Моя улица" на 2015 – 2018 годы" и подготовить свои предложения для реализации этой подпрограммы.
Для разработки стратегии подрядчик должен привлекать российских и иностранных экспертов по охране окружающей среды, дизайну городской среды и охране историко-культурного наследия.
Помимо этого, компания должна следить за выполнением работ по подготовке предварительных проектных решений. Все работы по контракту должны быть выполнены за год с момента подписания документа. Цена контракта составила 922 миллиона рублей.
Разработка программы "Моя улица" началась в 2014 году. В задачи программы входит сделать московские улицы узнаваемыми, повысить их доступность и безопасность, упорядочить парковочное пространство. А также повысить комфорт для пешеходов и велосипедистов.