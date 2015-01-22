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22 января 2015, 18:51

Компания "Стрелка" разработает проекты благоустройства московских улиц

благоустройство бизнес Стрелка Моя улица конкурс экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения стратегии развития

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Компания "Стрелка" займется проектами благоустройства столичных улиц в рамках программы "Моя улица", сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

"Стрелка" стала победителем открытого конкурса, проведенного правительством города.

Цель программы - создание в Москве благоприятной среды для пешеходов и велосипедистов. Она предусматривает ремонт фасадов зданий, озеленение пешеходных зон, демонтаж незаконной рекламы, обустройство велодорожек, установку урн и лавочек. В рамках "Моей улицы" будет проведено комплексное обновление городских проспектов, улиц и переулков во всех районах Москвы.

"Программа "Моя улица" рассчитана не на один год - в ближайшие четыре года мы должны попытаться привести в порядок все улицы Москвы. Это сложная работа, требующая индивидуального подхода к каждой категории объектов, начиная от вылетных магистралей, заканчивая улицами центральной части города, имеющих свою специфику - транзитную, торговую или историческую", - рассказал ранее руководитель департамента капитального ремонта Артур Кескинов.

Как благоустроят улицы Москвы

Компании предстоит провести анализ проблематики благоустройства московских улиц и пешеходных зон. При исследовании будет учитываться международный опыт благоустройства городских общественных пространств.

Кроме того, "Стрелка" должна будет разработать проект документа "Стратегия реализации подпрограммы "Благоустройство улиц и городских общественных пространств "Моя улица" на 2015 – 2018 годы" и подготовить свои предложения для реализации этой подпрограммы.

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Для разработки стратегии подрядчик должен привлекать российских и иностранных экспертов по охране окружающей среды, дизайну городской среды и охране историко-культурного наследия.

Помимо этого, компания должна следить за выполнением работ по подготовке предварительных проектных решений. Все работы по контракту должны быть выполнены за год с момента подписания документа. Цена контракта составила 922 миллиона рублей.

КБ "Стрелка"- это консалтинговое подразделение Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Оно специализируется в стратегическом консалтинге в области архитектуры, градостроительства, культурного и пространственного программирования.

КБ "Стрелка" является организатором и автором проектов международного конкурса на ландшафтно- архитектурную концепцию парка Зарядье, концепции развития парка им. Горького и конкурса на архитектурную концепцию реконструкции исторического здания Политехнического музея.

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Сюжет: Программа "Моя улица"

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