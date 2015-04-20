С 1 мая вступают в силу лицензионные требования к управляющим домами компаниям

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С 1 мая вступают в силу лицензионные требования к организациям, управляющим многоквартирными домами. Так, за два неисполненных предписания Мосжилинспекции у компании будут "отбирать" дом и затем выставлять его на конкурс, сообщил на заседании правительства глава Мосжилинспекции Олег Кичиков.

"С 1 мая 71 управляющая компания не будет допущена к управлению многоквартирными домами в Москве. Это 328 домов. Советы домов должны самостоятельно решить, какую компанию выбрать", – приводит слова Кичикова корреспондент M24.ru.

Глава Мосжилинспекции добавил, что за два неисполненных предписания у компании будут "отбирать" дом. Если же в течение года такая управляющая фирма потеряет 15 процентов обслуживания жилфонда, то компания вообще лишится лицензии.

Ранее около 60 процентов организаций, управляющих многоквартирными домами в Москве, получили разрешения на свою деятельность, сообщил M24.ru заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Отметим, что в январе этого года Сергей Собянин создал комиссию по лицензированию управляющих компаний. Также город сможет отбирать у УК лицензии за несоответствие их требованиям.

Власти создадут комиссию по лицензированию управляющих компаний

На данный момент в городе работают около 500 управляющих компаний, которые обслуживают 30 тысяч многоквартирных жилых домов.

Напомним, в середине прошлого года Владимир Путин подписал закон о лицензировании управления многоквартирными домами. Согласно документу, с 1 мая 2015 года выходить на рынок смогут только управляющие компании с лицензиями.

Лицензирование распространяется на управляющие компании, ТСЖ и кооперативы лицензироваться не будут. Разрешения будет выдавать государственная жилищная инспекция на основании решений лицензионной комиссии.

Согласно закону, государство сможет отказать в получении лицензии в ряде случаев. Например, если руководителю управляющей организации ранее было назначено административное наказание в виде дисквалификации или если он был судим за экономические преступления.

В то же время лицензия будет выдаваться бесплатно и бессрочно. Если же компания не будет выполнять условия документа, то комиссия может обратиться в суд и лишить ее лицензии.

Общий срок предоставления услуги (включая срок межведомственного взаимодействия) не может превышать: для предоставления лицензии – 45 рабочих дней; для переоформления лицензии, прекращения действия лицензии, предоставления информации, содержащейся в реестре лицензий – 10 рабочих дней; для предоставления дубликата или копии лицензии – 3 рабочих дней.