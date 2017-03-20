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20 марта 2017, 13:18

Город

Гамак и натяжной батут появятся в Живаревом переулке

Фото: Документация ГКУ "Дирекция заказчика ЖКХиБ ЦАО"

Гамак и натяжной батут появятся в Живаревом переулке Красносельского района. Здесь оборудуют детскую площадку и площадку для тренировки собак. Об этом говорится в документах ГКУ "Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства центрального административного округа".

В переулке установят качели-балансир, слалом, трамплин, снаряд "Покрышка" и различные барьеры для собак. Кроме того, здесь появятся качели-гнездо, скамейки разного дизайна, гамак, натяжной батут, качели, горки, игровые комплексы, песочница. Также площадку оборудуют спортивным комплексом и велопарковкой. Новые площадки появятся до августа 2017 года.

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В 2015 году установили парковые качели для детей и взрослых на Триумфальной площади. Площадь также вымостили гранитом, покрыли 145 тысяч квадратных метров территории газоном, установили урны, фонари, 12 велопарковок и модульные павильоны, в которых разместили кафе и инфоцентр.

В феврале стало известно, что в СВАО и ЮВАО создадут благоустроенные зоны отдыха по просьбам местных жителей. На новых локациях разобьют мавританский газон, площадки для выгула собак и расширенные игровые зоны для детей.


Никита Щуренков, Евгения Кислая

благоустройство детские площадки городское хозяйство батут городское управление

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