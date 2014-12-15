Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

15 декабря 2014, 10:37

На центральной аллее парка "Кузьминки" высадят шалфей и астры

благоустройство парки аллеи парк Кузьминки

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Парк "Кузьминки" объявил конкурс на благоустройство центральной аллеи, сообщил M24.ru источник в администрации учреждения.

Подрядчику нужно будет уложить тротуарное покрытие, высадить газоны, кусты, декоративные деревья и обустроить цветники – предполагается, что там будет эхинацея, тысячелистник, шалфей, астры, тимьян, васильки и герань.

Кроме того, на аллее обустроят детскую площадку и установят лавочки.

Максимальная сумма контракта – 19,8 миллиона рублей, результаты будут объявлены 13 января.

Ранее M24.ru сообщало, что площадь парка культуры "Кузьминки" увеличится более чем в четыре раза - с 10 до 40 гектаров. Там появятся: прогулочная зона, кафе, цветники, детская площадка, велодорожка. Кроме того, будет установлено декоративное освещение и предусмотрено пространство для уличных выставок.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать