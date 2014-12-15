На центральной аллее парка "Кузьминки" высадят шалфей и астры

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Парк "Кузьминки" объявил конкурс на благоустройство центральной аллеи, сообщил M24.ru источник в администрации учреждения.

Подрядчику нужно будет уложить тротуарное покрытие, высадить газоны, кусты, декоративные деревья и обустроить цветники – предполагается, что там будет эхинацея, тысячелистник, шалфей, астры, тимьян, васильки и герань.

Кроме того, на аллее обустроят детскую площадку и установят лавочки.

Максимальная сумма контракта – 19,8 миллиона рублей, результаты будут объявлены 13 января.

Ранее M24.ru сообщало, что площадь парка культуры "Кузьминки" увеличится более чем в четыре раза - с 10 до 40 гектаров. Там появятся: прогулочная зона, кафе, цветники, детская площадка, велодорожка. Кроме того, будет установлено декоративное освещение и предусмотрено пространство для уличных выставок.

