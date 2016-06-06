Площадь у здания ТАСС благоустроят в рамках "Моей улицы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Площадь у здания ТАСС на пересечении Тверского бульвара и Большой Никитской улицы, будет благоустроена в рамках программы "Моя улица", сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Проект благоустройства площади, а также прилегающей зоны вдоль Леонтьевского переулка был первоначально разработан в едином ключе с проектом реконструкции самого объекта. Впоследствии реконструкция была отложена на неопределенный срок, а благоустройство влилось в программу "Моя улица".

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Проект благоустройства предусматривает ремонт покрытия парковки и внутреннего проезда, замену тротуара с устройством нового покрытия из гранитных плит, посадку деревьев, устройство газона и установку малых архитектурных форм. На оживленном перекрестке, где всегда наблюдается большой поток пешеходов, появятся велопарковки, болларды, лавочки, урны, различные типы светильников, в том числе светящаяся стела, информационные стенды. Мимо пройдет велодорожка.

Общая площадь проекта благоустройства у ТАСС составляет порядка 4,3 тысячи квадратных метров.