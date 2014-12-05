"Активные граждане" Рязанского района выбрали вариант благоустройства лыжни

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В системе электронных референдумов "Активный гражданин" завершился ряд голосований среди жителей различных районов Москвы. Так, опрошенные из Рязанского района выбрали, чем можно дополнить самую популярную в районе лыжную трассу, сообщает пресс-служба проекта.

По результатам опроса, 53% респондентов высказались за украшение лыжни гирляндами. 14% респондентов добавили, что не отказались бы кататься на лыжах под музыку. Столько же опрошенных хотели бы видеть более четкую разметку трассы, еще 12% участников опроса отметили, что там нужно организовать точки доступа Wi-Fi.



А вот жители района Соколиная Гора проголосовали за строительство большого снежного городка с горками и лабиринтом и крепостью во дворе жилых домов №6, №8 и №12 в Медовом переулке. 18,5% участников референдума проголосовало за ледяную горку, 12% выбрали снежный лабиринт, а 7,5% хотят, чтобы во дворе появилась снежная крепость. Однако большинство высказалось за строительство целого детского комплекса.

В свою очередь, жители Тимирязевского района выбрали, где открыть детскую секцию по хоккею. 68,5% выбрали каток с искусственным покрытием в парке "Дубки". Организовать секцию на ледовой площадке по адресу: Дмитровский проезд, д. 16 предлагают 16% проголосовавших. А 10% участников опроса поддержали занятия для детей на катке у дома 28 по улице Вучетича.

Фото: ag.mos.ru

"Активные граждане" района Нагорный проголосовали за новые кружки и секции, которые стоит открыть в спортивно-досуговом центре "Варшавский". 27% респондентов поддержали открытие клуба для дошкольников. 23% хотели бы, чтобы в СДЦ "Варшавский" открылся театральный кружок. За фотостудию отдали голоса 22% участников опроса, а за изостудию высказалось 19% жителей.

Помимо этого, жители района Северное Тушино поддержали инициативу управы установить искусственные дорожные неровности на Химкинском бульваре рядом с домом №14. За это проголосовало 65% жителей района. 25,5% горожан считает, что "лежачий полицейский" не нужен, а 9,5% затруднились с ответом.



С помощью приложения "Активный гражданин" жители ТиНАО выбрали фильмы для бесплатных показов в ДК "Михайловское". 48% опрошенных выбрали советские сказки. На втором месте рейтинга – современные российские фильмы, а замыкают тройку лидеров советские военные картины. Зарубежные мультфильмы и голливудские комедии получили только по 3% голосов. Еще 6% опрошенных затруднились с ответом.