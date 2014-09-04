Детские площадки в центре Москвы могут оборудовать "тревожными кнопками"

Фото: M24.ru, Александр Авилов

Детские площадки в центре города могут оборудовать "тревожными кнопками". Как рассказал M24.ru глава муниципального образования Арбат Евгений Бабенко, письмо с просьбой обеспечить на детских площадках связь "гражданин-полиция" было направлено в комплекс ЖКХ и благоустройства Москвы. По словам пресс-секретаря префектуры Центрального округа Павла Большунова, пилотный проект можно было бы реализовать на детских площадках Арбата, если идею поддержат жители. При этом важно, что через "тревожные кнопки" можно было вызвать не только полицию, но и "скорую".

Как говорится в письме Бабенко, направленном в конце августа в комплекс городского хозяйства (документ есть в распоряжении M24.ru), в вечернее и ночное время на детских площадках "наблюдается скопление молодежи взрослого населения, а также асоциальных элементов (шум, распитие спиртных напитков, нецензурная брань, хулиганские действия, антисанитария)". "При возникновении конфликтной ситуации у жителей района не всегда есть возможность оперативно обратиться в ОВД района Арбат", - отмечается в письме.

По словам Бабенко, начать можно с оснащения связью "гражданин-полиция" детских площадок Арбата, а в дальнейшем "при разработке проектно-сметной документации учесть расходы на внедрение кнопок экстренного вызова на всех детских площадках". Он также отметил, что через "тревожные кнопки" должно быть возможно вызвать как полицию, так и "скорую", если сотовый телефон не под рукой.

В комплексе городского хозяйства не смогли пояснить, получено ли письмо от муниципальных депутатов Арбата. Пресс-секретарь префектуры Центрального округа Павел Большунов сказал M24.ru, что инициативу можно было бы вынести на голосование в приложении электронных референдумов "Активный гражданин" . Опасные ситуации на детских площадках действительно возникают, подтвердил Большунов. Он напомнил случай, когда в июле этого года злоумышленники разбросали лезвия на детской площадке в одном из дворов на Петровском бульваре. "В тот раз родители растерялись, не сразу сориентировались и вызвали полицию, - отметил он. - В таких случаях было бы удобно иметь "тревожную кнопку", с помощью которой можно связаться с правоохранительными органами, "скорой" или хотя бы с диспетчером службы ЖКХ".

Однако нужно понять, кто будет финансировать установку "тревожных кнопок", подчеркнул Большунов. По его словам, чтобы экстренная связь работала, нужно либо тянуть на детские площадки коммуникации, либо использовать спутники. "Нужно просчитать, что выгоднее, - пояснил представитель префектуры ЦАО. - Другой вопрос, будет ли проект финансироваться из бюджета или в него вложатся сами жители. Практика показывает, что горожане готовы тратить деньги на то, что их интересует, например, на установку шлагбаумов во дворах. Нужно узнать мнение самих жителей, например, с помощью проекта "Активный гражданин", и отталкиваться от того, насколько инициатива будет востребована у населения".

"Утро": Детские площадки в ЦАО могут оборудовать "тревожными кнопками"

Глава Союза пешеходов России Владимир Соколов, ранее выступавший с предложением оборудовать "тревожными кнопками" крупные пешеходные переходы, отметил, что устройства с вандалозащищенным корпусом, работающие на базе мобильной связи, стоят примерно 10 тысяч рублей. "К этому нужно прибавить стоимость обслуживания трафика в зависимости от оператора, - сказал Соколов. - Мы хотим крепить "тревожные кнопки" на уже имеющиеся рядом с переходами столбы. В случае с детскими площадками надо также продумать, где крепить устройство, возможно, устанавливать отдельный бетонный столб". По мнению Соколова, на площадках, как и на пешеходных переходах, важно реализовать возможность вызова "скорой" через тревожную кнопку.

Глава координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин считает, что "тревожные кнопки" полностью вопрос с безопасностью на детских площадках не решат, там необходимо установить камеры с хорошим звуком и изображением, защищенные от вандалов. "С кнопкой экстренного вызова дети могут баловаться: нажимать и убегать, ведь площадки – место для игр. Поэтому если и ставить устройства связи во дворах, то не на самих детских площадках", - отметил эксперт.

Член Общественной палаты России Дмитрий Галочкин считает, что детские площадки должны быть территорией безопасности, а тех, кто распивает там спиртные напитки, нужно строго наказывать. "В Москве сейчас очень мало патрульных машин полиции, нет возможности постоянно патрулировать детские площадки и следить за тем, что на них происходит. В этой ситуации "тревожные кнопки" сами по себе могут отпугнуть асоциальные элементы", - отметил он. По его словам, при установке систем экстренного вызова можно использовать форму государственно-частного партнерства. "Город сможет привлечь к такому социальному проекту инвесторов", - уверен Галочкин.

Напомним, согласно кодексу Москвы об административных правонарушениях, штраф за употребление спиртных напитков на детских площадках составляет от 500 рублей до 1,5 тысяч. За нарушение закона о тишине (с 23.00 до 7.00) полиция может вынести предупреждение или выписать штраф от одной до двух тысяч рублей.

Светлана Кондратьева