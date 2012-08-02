Больше половины московских дворов благоустроено

ИТАР-ТАСС

К первому августа благоустроено четыре тысячи дворов из запланированных шести с половиной тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Большинство работ было проведено в Юго-Западном, Южном, Северо-Восточном и Юго-Восточном округах. Также завершается ремонт московских дорог – 19 миллионов квадратных метров отремонтировано, осталось четыре миллиона.

Как сообщил Бирюков, московские власти сделали упор на качество: сдача объекта происходит только после экспертизы. В ходе ремонтных работ около ста улиц подрядчик переделывал за свой счет.

До конца года в Москве запланировано построить 114 тысяч машино-мест, более 100 катков с искусственным льдом, около 300 детских городков, 700 детских игровых площадок.