Большую часть работ на Бульварном кольце завершат к середине августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство по программе "Моя улица" на столичных бульварах завершается. На большей части Бульварного кольца работы планируется завершить в середине августа. На Рождественском бульваре ремонт закончится позже, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На нечетной стороне Гоголевского бульвара, в Соймоновском проезде, на Рождественском бульваре уже проложили кабельную канализацию. На первых двух участках туда убрали воздушные провода и подготовили основание для мощения. Теперь там устанавливают бортовой камень, укладывают гранитную плитку, монтируют опоры для уличных фонарей. На третьем участке идет установка гранитного борта и укладка крупногабаритной плитке. Из-за особенностей расположения инженерных коммуникаций ремонт здесь продвигается не так быстро.

На четной стороне Гоголевского бульвара все уже готово, в том числе уложен верхний слой асфальта на проезжей части. На Чистопрудном, Яузском и Покровском бульварах основные строительно-монтажные работы тоже полностью завершены. До середины августа на проезжей части этих бульваров уложат асфальт. На Никитском, Тверском, Страстном, Петровском и Сретенском основные работы также закончены, асфальт на проезжей части уже уложили.

В рамках программы "Моя улица" тротуары на Бульварном кольце расширили от 0,5 до 2,5 метра, а на отдельных участках, например на Страстном бульваре, – до трех метров. Для отвода дождевых вод на бульварах отремонтировали более 800 погонных метров существующей ливневой канализации и проложили новую. Кроме того, на Бульварном кольце добавили около 80 дополнительных водоприемных решеток к 120 уже существующим.

Осенью на бульварах высадят деревья и кустарники. В это же время там установят лавки, урны и 28 информационных стел с точками доступа к Wi-Fi.