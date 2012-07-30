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30 июля 2012, 14:00

В Москве начал работать первый благотворительный магазин

благотворительность Лавка радостей Все вместе магазин

ИТАР-ТАСС

В Москве 30 июля по адресу Ветошный переулок, дом 13 открылся магазин, вся выручка от продаж товаров в котором будет поступать на нужды обездоленных. Об этом сообщают Известия со ссылкой на официальный сайт организаторов проекта.

"Лавка радостей" начала работать при участии благотворительного собрания "Все вместе", включающего свыше 30 фондов. Все они регулярно проводят благотворительные акции: ярмарки и базары.

Многие российские дизайнеры, в число которых входит Маша Цигаль, Оля Шихова, Даша Гаузер, выразили свое желание сотрудничать с магазином. Помимо дизайнерской обуви и одежды, в "Лавке радостей" можно приобрести украшения, книги, мебель, картины. Кроме того, в помещении будут проходить модные показы и тематические мероприятия: день невест, ярмарка украшений, "посудная лавка".

Отметим, что ни на одном товаре не будет ценника. Покупка носит характер благотворительного пожертвования. Поэтому каждый покупатель сам определит, какую сумму он готов потратить в магазине.

"Деньги пойдут на совместные проекты, на просветительские акции и чрезвычайные ситуации, похожие на Крымск", - сообщила исполнительный директор "Все вместе" Екатерина Милова.

Подобные магазины уже работают в США и Европе.

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