Фестиваль "Волшебная туфелька" пройдет в Москве 26 апреля

Фото: M24.ru/ Александр Авилов

26 апреля в Московском международном доме музыки состоится V фестиваль-конкурс хореографических школ и танцевальных коллективов "Волшебная туфелька".

На конкурсе выступят 16 участников, которые приедут со всей страны. Они представят классические, народные и современные танцы. Победитель, которого определят члены жюри, получит вылитую в бронзе ножку балерины Анны Павловой.

В составе жюри – художественный руководитель Московской государственной академии хореографии Михаил Лавровский, художественный руководитель театра "Кремлевский балет" Андрис Лиепа и другие.

Собранные на конкурсе средства пойдут на благотворительность.