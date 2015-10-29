В Москве закрыли казино с доходом в 20 млн рублей

Фото: Валерий Матыцин

В центре Москвы ликвидировано подпольное казино, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Заведение размещалось в доме 38 по улице Марксистской. Там были обнаружены 28 игровых аппарата, 2 стола для игры в покер, а также 2 стола с рулетками. На момент проверки в казино находились как организаторы игр, так и посетители.

По предварительным данным, доход от незаконной деятельности казино превышает 20 миллионов рублей. Все документы переданы в Следственный комитет, который и примет решение о возбуждении уголовного дела по статье "незаконные организация и проведение азартных игр".

Ранее столичные полицейские пресекли деятельность нелегального казино на Яузской улице. Попасть туда можно было только по рекомендации клиентов. Также посетители должны были назвать пароль.

Оперативники приняли решение провести "контрольную игру". Под видом игроков они проникли в помещение, сыграли, а потом объявили о проверке. В ходе операции полицейские изъяли 19 игровых аппаратов и документацию.

В результате другой проверки по подозрению в организации казино была задержана 32-летняя жительница Московской области. По версии следствия, в сентябре обвиняемая подобрала помещение, приобрела 16 электронных аппаратов и набрала штат сотрудников.