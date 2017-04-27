США обеспокоены алюминиевой безопасностью страны

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
США обеспокоились влиянием импорта алюминия на национальную безопасность страны, передает ТАСС.
Министр торговли страны Уилбур Росс заявил, что в ближайшее время президент Трамп подпишет меморандум об оценке уровня угрозы безопасности страны от импорта алюминия.
Росс уточнил, что речь идет о высококачественном металле, который используют при создании военных самолетов, автомобилей, бронетехники и многого другого.
"Безусловно, крайне опасно, с точки зрения национальной обороны, иметь лишь одного поставщика абсолютно необходимого материала, – заявил журналистам Росс. – В то же самое время, когда нашим Вооруженным силам необходимо все больше самого высококачественного алюминия, мы производим его все меньше и меньше, у нас лишь один поставщик алюминия для авиакосмической отрасли".
Сейчас мировыми лидерами по выплавке алюминия являются Китай, Россия, Канада, США и ОАЭ.
Вопросы внешней торговли и защиты национального производителя Дональд Трамп активно поднимал в ходе своей предвыборной кампании.
В данный момент готовится еще один указ, направленный на помощь американскому бизнесу – Трамп хочет снизить для предпринимателей предельную ставку налога на прибыль с почти 40 до 15 процентов.
Кроме того, рассматривается идея предоставления льгот в размере 10 процентов для тех компаний, которые не могут вернуть свою прибыль в США из других стран.