США обеспокоены алюминиевой безопасностью страны

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

США обеспокоились влиянием импорта алюминия на национальную безопасность страны, передает ТАСС.

Министр торговли страны Уилбур Росс заявил, что в ближайшее время президент Трамп подпишет меморандум об оценке уровня угрозы безопасности страны от импорта алюминия.

Росс уточнил, что речь идет о высококачественном металле, который используют при создании военных самолетов, автомобилей, бронетехники и многого другого.

"Безусловно, крайне опасно, с точки зрения национальной обороны, иметь лишь одного поставщика абсолютно необходимого материала, – заявил журналистам Росс. – В то же самое время, когда нашим Вооруженным силам необходимо все больше самого высококачественного алюминия, мы производим его все меньше и меньше, у нас лишь один поставщик алюминия для авиакосмической отрасли".

Производство алюминия в США резко упало после того, как за выплавку этого металла взялся Китай – с 2000 года КНР увеличила долю своего алюминия на мировом рынке с 11 до практически 53 процентов. Сейчас мировыми лидерами по выплавке алюминия являются Китай, Россия, Канада, США и ОАЭ.



Вопросы внешней торговли и защиты национального производителя Дональд Трамп активно поднимал в ходе своей предвыборной кампании.

В данный момент готовится еще один указ, направленный на помощь американскому бизнесу – Трамп хочет снизить для предпринимателей предельную ставку налога на прибыль с почти 40 до 15 процентов.

Кроме того, рассматривается идея предоставления льгот в размере 10 процентов для тех компаний, которые не могут вернуть свою прибыль в США из других стран.