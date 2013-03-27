Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный фонд Hermitage Capital прекращает свою работу. Соучредитель фонда Уильям Браудер сообщил, что решение о закрытии полностью зависело от банка HSBC.

"Фонд слишком мал, чтобы продолжать свою работу самостоятельно", - заявил агенству Bloomberg Браудер.

Также он отметил, что решение о закрытии полностью зависело от банка HSBC, который является доверенным лицом и управляющим Hermitage Capital.

HSBC еще в августе 2012 года заморозил деятельность фонда, чтобы оценить расходы на поданные против него иски, сообщил инвестор фонда Тим Эннекинг.

В январе стоимость разбирательств с фондом достигла 65 процентов его стоимости - 45,6 миллионов долларов. Тогда Браудер и HSBC приняли решение о закрытии фонда.

Также в 2012 году Браудеру было запрещено выезжать из России в связи с юридическими разбирательствами, включая смерть в 2009 году юриста фонда Сергея Магнитского.

Браудер создал фонд Hermitage Capital в 1996 году с ныне покойным миллиардером Эдмондом Сафрой. В 2005 году фонд стал крупнейшим иностранным владельцем российских акций - их общая стоимость составляла более четырех миллиардов долларов.