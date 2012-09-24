Компания ОПИН займется животноводством вместе с "Агрорезервом"

Фото: ИТАР-ТАСС

Девелоперская группа ОПИН рассмотрела предложение от компании "Агрорезерв" о создании совместного агрохолдинга и развитии агробизнеса по трем направлениям: молочное скотоводство, мясное скотоводство и овощеводство.

По сообщению РИА Новости, компания должна проработать вопрос о целесообразности сотрудничества, а также представить финансовую модель проекта. Одним из направлений деятельности ОПИНа является реструктуризация земельного банка, поэтому компания утвердила план продаж земельных активов до 2015 года.

ОАО ОПИН основана в 2002 году, основное направление деятельности – развитие мультиформатной жилой недвижимости и коммерческих объектов в Москве и Подмосковье.

Группе "Онэксим" Михаила Прохорова принадлежит 83,17% акций ОПИНа, и 10,74% - у Alfa Capital Holdings Михаила Фридмана.