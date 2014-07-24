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МО

24 июля 2014, 17:39

На строительство легкого метро претендуют исключительно иностранцы

бизнес легкое метро мо

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество компаний, которые претендуют на участие в строительстве легкого метро в Подмосковье, возросло до пяти. Все они - зарубежные, сообщает МИА "Россия сегодня".

Заинтересованность в проекте высказали представители немецкой компании Siemens, французской Alstom, китайской корпорации China Railway Construction, итальянского холдинга Finmeccanica и канадской Bombardier.

Подрядчиков выберут, когда определится финансовая модель. По предварительным данным, это пройдет не раньше 2016 года.

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Стоимость строительства первого участка легкого метро оценена в 250 миллиардов рублей.

В настоящее время разработана концепция первых двух участков легкого метро. В 2018 году введут в строй линию, соединяющую Подольск, Домодедово и Раменское, а спустя четыре года другая линия легкого метро пройдет от Мытищ до Реутова через Пушкино, Ивантеевку, Щелково и Балашиху.

Общая протяженность линий легкого метро составит 245 километров.

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