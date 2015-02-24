Власти разработают законопроект о финансовых гарантиях для инвесторов - мэр

В столице разработают законопроект о финансовых гарантиях инвесторам

В столице разработают законопроект о финансовых гарантиях для инвесторов, сообщил Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы, передает корреспондент M24.ru.

"Мы начали прорабатывать инвестиционные проекты по приоритетным программам, по импортозамещению, и инвесторы начали задавать вопросы о гарантиях своих инвестиций. Их интересуют гарантии, связанные с изменением налогового законодательства, и вопросы, связанные с изъятием земли, и ряд других рисков, которые возникают при реализации крупных инвестиционных проектов", - отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин дал поручение подготовить соответствующий проект городского закона, который будет гарантировать инвесторам стабильность и эффективность их инвестиций в городские проекты.

Ранее мэр пообещал всестороннюю поддержку столичным бизнесменам в 2015 году. Это предусматривает антикризисный план мэрии, принятый 10 февраля на заседании президиума правительства.

На что направлен антикризисный план Москвы

В сфере импортозамещения в план вошла реализация дополнительных мер для развития кластеров в приоритетных отраслях, включая медицину, авиастроение, информационные технологии, микроэлектронику и производство стройматериалов, а также пищевую промышленность.

Кроме того, будет продолжено финансирование индустриальных парков, технопарков и технополисов. А с производителями импортных товаров планируется заключать долгосрочные государственные контракты, одним из условий которых станет создание и развитие производства в Москве.

Помимо этого, власти запланировали введение льгот и рассрочек по арендным платежам за землю. "Важнейшим направлением является поддержка строительного сектора. Напомню, что мы ввели в прошедшем году около девяти миллионов квадратных метров жилья, офисной, коммерческой недвижимости. Нам надо предпринять все меры для того, чтобы этот бизнес поддержать, чтобы объем инвестиций не уменьшался или был достаточно стабильным", - рассказал мэр Москвы.

Проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено. Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.