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Бизнес

24 февраля, 12:07

Инвесторам представят объекты нежилого фонда на юго-западе

бизнес презентации инвесторы роуд-шоу объекты нежилого фонда

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

В четверг, 26 февраля, в Москва пройдет выездная презентация объектов нежилого фонда, расположенных в Юго-Западном округе.

Организаторами роуд-шоу выступают префектура ЮЗАО и департамент по конкурентной политике, сообщает пресс-служба ведомства.

На предстоящей встрече представители профильных органов исполнительной власти расскажут предпринимателям, какие объекты город реализует на Единой торговой площадке, как подобрать, осмотреть объект, ознакомиться с конкурсной документацией и приобрести его на правах аренды или в собственность для организации бизнеса.

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Подробнее об объектах, которые будут представлены во время роуд-шоу, можно узнать здесь.

Мероприятие начнется в 15.30 по адресу: Севастопольский проспект, дом 28, строение 4, кабинет 108.

Напомним, подобные выездные презентации с участием инвесторов и представителей власти проводятся в столице регулярно. В частности, в начале февраля в рамках круглого стола "Школа инвесторов" предпринимателям представили 24 земельных участка, расположенных в нескольких округах Москвы. А в начале декабря представители бизнеса могли ознакомиться с двумя земельными участками, предназначенными для строительства бассейна и детского сада в Новой Москве. В октябре инвесторам представили три исторические усадьбы в центре Москвы.

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