LIVE: настоящий волк с Уолл Стрит (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА ОРГАНИЗАТОРАМИ)

Фото: facebook.com

24 октября во дворце спорта "Лужники" выступит бизнесмен Джордан Белфорт, ставший прототипом главного героя в картине Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".

В 90-х годах Джордан создал одну из самых успешных брокерских компаний в американской истории. Сейчас он зарабатывает пятьдесят миллионов долларов в год. В профессиональных кругах ему завидуют, им восхищаются и не просто так называют волком. Джордан разработал авторскую методику обучения для бизнесменов. Его программа "Линия прямого убеждения" пользуется огромной популярностью во всем мире. Московской публике, жаждущей успеха и денег, представится шанс узнать все тонкости из первых рук.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 08.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.