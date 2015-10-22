Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября 2015, 20:20

Экономика

LIVE: настоящий волк с Уолл Стрит (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА ОРГАНИЗАТОРАМИ)

Фото: facebook.com

24 октября во дворце спорта "Лужники" выступит бизнесмен Джордан Белфорт, ставший прототипом главного героя в картине Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".

В 90-х годах Джордан создал одну из самых успешных брокерских компаний в американской истории. Сейчас он зарабатывает пятьдесят миллионов долларов в год. В профессиональных кругах ему завидуют, им восхищаются и не просто так называют волком. Джордан разработал авторскую методику обучения для бизнесменов. Его программа "Линия прямого убеждения" пользуется огромной популярностью во всем мире. Московской публике, жаждущей успеха и денег, представится шанс узнать все тонкости из первых рук.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 08.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 24 октября в 08.00
  • Что: тренинг от волка с Уолл-стрит
  • Кто: Джордан Белфорт
  • Кому смотреть: начинающим бизнесменам

В ожидании трансляции смотрите:


Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
бизнес брокеры звезды прямые трансляции стадион Лужники Москва онлайн смотреть онлайн на m24.ru Волк с Уолл-стрит

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика