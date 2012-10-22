"Роснефть" договорилась о покупке 100% акций ТНК-ВР

Фото: ИТАР-ТАСС

"Роснефть" подписала соглашения с британской BP о покупке 50% акций ТНК-ВР. Также компания договорилась о приобретении оставшихся 50% акций ТНК-ВР у российских акционеров - консорциума AAR, сообщается в пресс-релизе "Роснефти".

Доля в совместной компании будет выкуплена у британцев в обмен на 17,1 миллиардов долларов и 12,84% акций "Роснефти", являющихся в настоящее время казначейскими.

В связи в предполагаемой сделкой ВР также сделала предложение о выкупе дополнительных 600 миллионов акций НК "Роснефть", составляющих долю 5,66% в "Роснефти", у ее материнской компании ОАО "Роснефтегаз" по цене 8 долларов за акцию. "Роснефтегаз" может принять это предложение до 3 декабря.

Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения продажи 600 миллионов обыкновенных акций "Роснефти" "Роснефтегазом" от правительства России, а также окончательных одобрений сделки с ТНК-ВР советами директоров "Роснефти" и ВР.

По мнению председателя правления ОАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является "важным шагом в расширении основного бизнеса "Роснефти" и станет прибыльной инвестицией для акционеров компании, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект".

Что касается условий сделки с консорциумом ААР ("Альфа-Групп", Access Industries и Группа Компаний "Ренова"), "Роснефть " купит 50-процентную долю ААР в ТНК-ВР за 28 миллиардов долларов при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений, и выполнения ряда других условий.

Сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP.

Таким образом, по словам Сечина, стоимость покупки 100% процентов акций ТНК-ВР обойдется в 61 миллиард долларов.

Президент России Владимир Путин одобрил совершение сделки. "Это хорошая, большая сделка, которая нужна не только для энергетического сектора России, но и для всей российской экономики. Хочу выразить надежду, что удастся выстроить партнерские отношения с одним из в ближайшем будущем крупнейших акционеров, иностранной компанией (ВР), эта компания работает у нас давно, зарекомендовала себя положительно", – цитирует Путина "Интерфакс".