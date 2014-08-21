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Культурное наследие

21 августа 2014, 13:13

Инвесторы помогут сохранить дом фон Бернеса в Гусятниковском переулке

бизнес усадьба аукцион культурное наследие реставрации экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения один рубль за квадратный метр

Фото: ИТАР-ТАСС

Инвесторы вложат деньги в сохранение памятника деревянного зодчества в Гусятниковском переулке. Объект выставят на торги 24 сентября, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Начальный размер годовой аренды за усадьбу площадью более 811 кв. метров составляет около 10 миллионов рублей. Срок окончания реставрационных работ не может превышать пяти лет.

Усадьба выставлена на аукцион по программе "один рубль за один кв. метр", уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

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"Переход на льготную аренду состоится после того, как будут проведут реставрационно-восстановительные работы. Для современного мегаполиса это очень ценно. Сегодня в Москве в первоначальном виде сохранилась только половина из полутора сотни памятников деревянного зодчества", - отметил Дегтев.

Функциональное назначение объекта обозначено как "свободное", поэтому инвесторы смогут разместить там все, что захотят. "Я осматривал этот дом лично - с точки зрения реставрации он не вызывает опасений, интерьеров там нет. Мне кажется, усадьбу будет интересно использовать под представительский офис или резиденцию", - сообщил профессор Высшей школы урбанистикиь и архитектурный критик Григорий Ревзин.

История вопроса

Деревянная усадьба в Гусятниковском переулке, 7, является одним из немногих уцелевших до наших дней памятников деревянного зодчества. Она была построена в "новогреческом стиле" инженером-архитектором Михаилом Фидлером в 1871 году. Заказчиком был дворянин и коллежский асессор Эдуард фон Бернес.

Постройка уникальна в своем роде, так как была построена по нетипичному для того времени плану. Обычно усадьбы возводились с главным усадебным домом и боковыми флигелями. Здесь же стояли два симметричных строения, которые были разнесены по сторонам.

Среди сохранившихся памятников деревянного зодчества в Москве можно назвать также "Погодинскую избу" (Погодинская улица, 12 а), Дом братьев Топлениновых (Мансуровский переулок, дом 9), храм Спаса Преображения (Краснобогатырская ул.,17), жилые дома XIX века в Крутицком подворье (Крутицкая улица, 4/2) и Малом Васильевском переулке.

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Сюжет: Московский бизнес: торги в столице

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