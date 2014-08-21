Инвесторы помогут сохранить дом фон Бернеса в Гусятниковском переулке

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Инвесторы вложат деньги в сохранение памятника деревянного зодчества в Гусятниковском переулке. Объект выставят на торги 24 сентября, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Начальный размер годовой аренды за усадьбу площадью более 811 кв. метров составляет около 10 миллионов рублей. Срок окончания реставрационных работ не может превышать пяти лет.

Усадьба выставлена на аукцион по программе "один рубль за один кв. метр", уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

"Переход на льготную аренду состоится после того, как будут проведут реставрационно-восстановительные работы. Для современного мегаполиса это очень ценно. Сегодня в Москве в первоначальном виде сохранилась только половина из полутора сотни памятников деревянного зодчества", - отметил Дегтев.

Функциональное назначение объекта обозначено как "свободное", поэтому инвесторы смогут разместить там все, что захотят. "Я осматривал этот дом лично - с точки зрения реставрации он не вызывает опасений, интерьеров там нет. Мне кажется, усадьбу будет интересно использовать под представительский офис или резиденцию", - сообщил профессор Высшей школы урбанистикиь и архитектурный критик Григорий Ревзин.