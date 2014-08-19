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Проекты

19 августа 2014, 13:41

В Ново-Переделкине выставили на торги 2 участка под спорткомплексы

бизнес земельные участки тендер проекты стройкомплекс Москвы спорткомплексы экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва ищет инвесторов для строительства спортивного комплекса в Ново-Переделкине. На торги уже выставили два земельных участка, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Площадь участков, которые предлагаются инвесторам под целевую застройку, составляет 10,6 га и 0,97 га. На одном из них планируется построить масштабный спортивно-развлекательный комплекс. Вероятно, что там будут заниматься экстремальными видами спорта.

Кроме этого, там появится многофункциональный зал для занятий мото-вело-триалом, скейтбордом, фристайлом, а также скалодром высотой до 25 метров и стрелковые тиры. Также в комплексе предусмотрены аэродинамическая труба, бассейн с генератором волн, медицинский центр с барокамерой, СПА-центр, сауны и медико-реабилитационный центр.

Помимо того, в спортивно-оздоровительном комплекс оборудуют киноконцертный зал на полторы тысячи мест, бильярдную, игровой зал для детей, боулинг, электронную библиотеку, кафе, рестораны, салон красоты и магазины. Парковка будет рассчитана на 2750 машино-мест. На юге и востоке участка уже возвели горнолыжные склоны.

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Начальный размер годовой аренды за участок – 282,8 млн. рублей.

А вот на втором участке площадью 11 тысяч кв. м будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с катком. Стоимость годовой аренды будет равняться 13, 6 миллионов рублей.

"Ново-Переделкино сегодня нуждается в расширении инфраструктуры, в том числе и в спортивных комплексах. А с появлением станции метро интерес к спорткомплексам серьезно возрастет и привлечет сюда москвичей из других районов города", - ранее отметил замглавы управы Ново-Переделкина Олег Илларионов.

Заявки на участие в тендере на строительство спортивных объектов принимаются с 19 августа по 27 октября 2014 года. Сами аукционы состоятся 30 октября.

История вопроса

Всего с 2014 по 2016 год в городе планируют построить 21 физкультурно-оздоровительный комплекс. Два из них (в Коломенском проезде и на 9-й Северной улице) возведут в рамках адресной инвестиционной программы. Еще 19 ФОКов построят за счет инвесторов.

Два спорткомплекса предполагается возвести, например, в СВАО, в районе Свиблово: на Тенистом проезде, а также Сельскохозяйственной улице. Еще один комплекс хотят построить в Лосиноостровском районе на Анадырском проезде. Он займет 0,5 га.

Помимо этого инвесторам представили участок в районе Марьиной рощи площадью 0,15 га под строительство подземного гаража. А в районе Северный предлагается построить торговый центр. Стартовая цена арендной платы объектов колеблется от 4 млн рублей до 6 млн рублей в год.

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Сюжет: Московский бизнес: торги в столице

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