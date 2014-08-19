В Ново-Переделкине выставили на торги 2 участка под спорткомплексы

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Москва ищет инвесторов для строительства спортивного комплекса в Ново-Переделкине. На торги уже выставили два земельных участка, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Площадь участков, которые предлагаются инвесторам под целевую застройку, составляет 10,6 га и 0,97 га. На одном из них планируется построить масштабный спортивно-развлекательный комплекс. Вероятно, что там будут заниматься экстремальными видами спорта.

Кроме этого, там появится многофункциональный зал для занятий мото-вело-триалом, скейтбордом, фристайлом, а также скалодром высотой до 25 метров и стрелковые тиры. Также в комплексе предусмотрены аэродинамическая труба, бассейн с генератором волн, медицинский центр с барокамерой, СПА-центр, сауны и медико-реабилитационный центр.

Помимо того, в спортивно-оздоровительном комплекс оборудуют киноконцертный зал на полторы тысячи мест, бильярдную, игровой зал для детей, боулинг, электронную библиотеку, кафе, рестораны, салон красоты и магазины. Парковка будет рассчитана на 2750 машино-мест. На юге и востоке участка уже возвели горнолыжные склоны.

Начальный размер годовой аренды за участок – 282,8 млн. рублей.

А вот на втором участке площадью 11 тысяч кв. м будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с катком. Стоимость годовой аренды будет равняться 13, 6 миллионов рублей.

"Ново-Переделкино сегодня нуждается в расширении инфраструктуры, в том числе и в спортивных комплексах. А с появлением станции метро интерес к спорткомплексам серьезно возрастет и привлечет сюда москвичей из других районов города", - ранее отметил замглавы управы Ново-Переделкина Олег Илларионов.

Заявки на участие в тендере на строительство спортивных объектов принимаются с 19 августа по 27 октября 2014 года. Сами аукционы состоятся 30 октября.