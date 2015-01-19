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Новости культурного мира

19 января 2015, 15:20

Трансляция: церемония награждения Премии им. Леонардо да Винчи

бизнес премии церемонии награждения Российская государственная библиотека для молодежи онлайн-трансляции

Фото: M24.ru

Во вторник, 20 января, в конференц-зале Российской государственной библиотеки для молодежи пройдет церемония награждения Международной премии имени Леонардо да Винчи.

Награждать будут выдающихся деятелей литературы, культуры, искусства, науки и предпринимательства, проявивших себя в разных областях деятельности, живущих в России и за рубежом, сообщили организаторы.

Церемонию проведет литератор, издатель, кандидат наук, президент Союза писателей XXI века Евгений Степанов. Среди гостей церемонии — поэты, прозаики, критики и журналисты.

Прямую трансляцию смотрите на сайте M24.ru.

Когда: 20 января в 19.00

Кто: литератор, издатель, президент Союза писателей XXI века Евгений Степанов

Что: церемония награждения Премии имени Леонардо да Винчи

Кому смотреть: поклонникам поэзии, прозы и публикаций в СМИ

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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