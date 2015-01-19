Трансляция: церемония награждения Премии им. Леонардо да Винчи

Фото: M24.ru

Во вторник, 20 января, в конференц-зале Российской государственной библиотеки для молодежи пройдет церемония награждения Международной премии имени Леонардо да Винчи.

Награждать будут выдающихся деятелей литературы, культуры, искусства, науки и предпринимательства, проявивших себя в разных областях деятельности, живущих в России и за рубежом, сообщили организаторы.

Церемонию проведет литератор, издатель, кандидат наук, президент Союза писателей XXI века Евгений Степанов. Среди гостей церемонии — поэты, прозаики, критики и журналисты.

Прямую трансляцию смотрите на сайте M24.ru.