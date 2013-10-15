В новом технопарке "Мосгормаша" будут производить медицинскую технику

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное правительство приняло решение придать статус технопарка структурам на базе ГУП НПО "Мосгормаш". Там будут заниматься информационными технологиями и производством медицинской техники, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам главы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Комиссарова, создающиеся технопарки предназначаются для малых инновационных компаний, а технополисы - для среднего и крупного бизнеса. При этом со следующего года в Москве начнут развивать индустриальные парки для крупного производства.

Стоит отметить, что на заседании правительства было принято решение расширить состав существующих столичных технопарков. Статус резидентов получили 6 компаний, среди которых производители хирургических материалов и телевизоров высокой четкости. Им предоставляются налоговые льготы, а также льготная ставка на аренду площадей.