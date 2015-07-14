Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля 2015, 17:37

Экономика

LIVE: Брайан Трейси об антикризисном мышлении в бизнесе

17 июля в Центре международной торговли состоится бизнес-завтрак с мировым экспертом по системному развитию бизнеса Брайаном Трейси. Тема встречи: "Антикризисное мышление в бизнесе".

Брайан Трейси расскажет о модели 7R. Он объяснит, как изменить бизнес-модель в трудные времена, позволить компании адаптироваться и продолжать эффективно развиваться. Брайан Трейси создал свою компанию, ассоциированные члены которой сегодня расположены в 32 странах мира. Спикер написал ряд популярных книг: "Мотивация", "Выйди из зоны комфорта", "Сила обаяния" и другие.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 09.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 17 июля в 09.00
  • Что: мастер-класс по антикризисному мышлению
  • Кто: Брайан Трейси
  • Кому смотреть: будущим предпринимателям

17-18 октября пройдет самая актуальная программа Брайана Трейси 2015 года "Достижение результатов в условиях изменений", подробности здесь.

В ожидании начала мастер-класс смотрите:


Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
бизнес Центр международной торговли бизнесмены прямые трансляции антикризисное мышление смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика