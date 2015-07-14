LIVE: Брайан Трейси об антикризисном мышлении в бизнесе

17 июля в Центре международной торговли состоится бизнес-завтрак с мировым экспертом по системному развитию бизнеса Брайаном Трейси. Тема встречи: "Антикризисное мышление в бизнесе".

Брайан Трейси расскажет о модели 7R. Он объяснит, как изменить бизнес-модель в трудные времена, позволить компании адаптироваться и продолжать эффективно развиваться. Брайан Трейси создал свою компанию, ассоциированные члены которой сегодня расположены в 32 странах мира. Спикер написал ряд популярных книг: "Мотивация", "Выйди из зоны комфорта", "Сила обаяния" и другие.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 09.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

