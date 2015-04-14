На аренду семи киосков "Мороженое" и "Хлеб" претендуют 50 бизнесменов

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

50 предпринимателей подали заявки на участие в торгах по аренде первых семи киосков "Мороженое" и "Хлеб", заявил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Для аренды на 15 лет выставлены шесть киосков "Мороженое" и один – "Хлеб". Все они расположены в центре столицы и имеют площадь от 6 до 8 квадратных метров. Стартовая аукционная цена – от 26,7 до 37,4 тысячи рублей ежемесячно. "Шаг аукциона" установлен в размере пяти процентов от начальной цены торгов.

Дегтев отметил, что с самого начала этот проект вызвал большой интерес у предпринимателей. Лотовые документы были просмотрены 375 раз, желающие поучаствовать в торгах часто звонили инвестиционным консультантам проекта. В итоге было принято 50 заявок и одна отклонена из-за несоблюдения конфиденциальности. На каждый лот претендуют в среднем семь человек.

Участники аукциона также будут торговаться за размер ежемесячной платы. 15 апреля 2015 года будут обнародованы итоги торгов.

Ранее сообщалось, что власти столицы утвердили основной и дополнительный ассортимент товаров, которые могут быть представлены в киосках "Мороженое" и "Хлеб".

Так, в павильонах "Мороженое" в основной ассортимент входит мороженое и его производные – торты и пирожные из мороженого. Кроме того, в киоске могут продаваться замороженные овощи, фрукты и ягоды, замороженные хлебобулочные полуфабрикаты, питьевая вода, соки, безалкогольные напитки и квас. В перечне минимального количества – "снеки" и жевательная резинка.

В основной ассортимент киосков "Хлеб" входит хлеб, мелкоштучные хлебобулочные изделия. Дополнительный ассортимент составляют обогащенные витаминами и минералами диетические хлебобулочные изделия, бакалейные товары (чай, кофе, какао, сахар, соль), мучные кондитерские изделия, соки, безалкогольные напитки, питьевая вода и жевательная резинка.