LIVE: Константин Тимофеев – о том, что строят инвесторы в Москве

13 июля в информационном центре правительства Москвы пройдет пресс-конференция председателя столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Константина Тимофеева. Тема встречи – "Инвестиционный климат в Москве: какие проекты сегодня реализует город". На мероприятии обсудят возведение объектов, рассчитанных на развитие бизнеса, в том числе создание ТПУ, а также поговорят о предпочтениях современных инвесторов.

Смотрите прямую трансляцию 13 июля в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.