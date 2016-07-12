Форма поиска по сайту

12 июля 2016, 15:33

LIVE: Константин Тимофеев – о том, что строят инвесторы в Москве

13 июля в информационном центре правительства Москвы пройдет пресс-конференция председателя столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Константина Тимофеева. Тема встречи – "Инвестиционный климат в Москве: какие проекты сегодня реализует город". На мероприятии обсудят возведение объектов, рассчитанных на развитие бизнеса, в том числе создание ТПУ, а также поговорят о предпочтениях современных инвесторов.

Смотрите прямую трансляцию 13 июля в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда: 13 июля, 12:00
  • Кто: Константин Тимофеев

