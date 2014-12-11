Обсуждение пространственной стратегии Москвы на Мосурбанфоруме

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В пятницу, 12 декабря, на Мосурбанфоруме состоится обсуждение темы "Пространственная стратегия Москвы: принципы и возможности". Сейчас главное - система управления ресурсами: землей, инфраструктурой, производственной и потребительской способностями населения. Участие примет Марат Хуснуллин, специалисты сформулируют пространственную стратегию, которая устроит и власть, и бизнес, и жителей.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 13.00.
- Когда: 12 декабря
- Кто: Марат Хуснуллин и другие эксперты
- Что: обсуждение пространственной стратегии Москвы
- Кому смотреть: ищущим идеального решения для города